​«ПСЖ» продлил контракт с Дракслером

«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Дракслером. 27-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2024 года.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. За четыре с половиной года немецкий атакующий хавбек провёл 174 матча, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач на партнёров.

На финише текущего сезона «ПСЖ» борется за «золотой дубль». 19 мая команда Маурисио Почеттино сыграет в финале Кубка Франции против «Монако», а через 4 дня состоится заключительный тур Лиги 1. В настоящий момент парижане отстают от «Лилля» на один балл.