Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​«ПСЖ» продлил контракт с Дракслером

17 Мая 2021, 19:48,

«ПСЖ» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Юлианом Дракслером. 27-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2024 года.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. За четыре с половиной года немецкий атакующий хавбек провёл 174 матча, забил 24 гола и отдал 39 голевых передач на партнёров.

На финише текущего сезона «ПСЖ» борется за «золотой дубль». 19 мая команда Маурисио Почеттино сыграет в финале Кубка Франции против «Монако», а через 4 дня состоится заключительный тур Лиги 1. В настоящий момент парижане отстают от «Лилля» на один балл.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Юлиан Дракслер
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