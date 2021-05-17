Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Человек с Библиями попытался ворваться в дом Неймара

17 Мая 2021, 14:43,

В дом форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара попытался ворваться человек, у которого при себе было несколько Библий. Судя по всему, этот человек хотел передать звёздному футболисту одну из книг.

Как сообщает на своих страницах L’Equipe, человек перебрался через забор, но тут же был замечен представителями охраны. Нарушителя правопорядка арестовали и поместили в психиатрическую больницу.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 19 мая против «Монако» в финале Кубка Франции. Неймар своей команде помочь не сможет по причине дисквалификации из-за перебора карточек жёлтого цвета.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола