​Человек с Библиями попытался ворваться в дом Неймара

В дом форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара попытался ворваться человек, у которого при себе было несколько Библий. Судя по всему, этот человек хотел передать звёздному футболисту одну из книг.

Как сообщает на своих страницах L’Equipe, человек перебрался через забор, но тут же был замечен представителями охраны. Нарушителя правопорядка арестовали и поместили в психиатрическую больницу.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 19 мая против «Монако» в финале Кубка Франции. Неймар своей команде помочь не сможет по причине дисквалификации из-за перебора карточек жёлтого цвета.