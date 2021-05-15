«Марсель» нацелился на полузащитника «Фламенго»

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15 Мая 2021, 09:28,
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Бразильский полузащитник Жерсон, выступающий сейчас в составе «Фламенго», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Об этом информирует портал Goal.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего игрока проявляет руководство «Марселя». Провансальцы готовы заплатить за его переход 23 миллиона евро. В трансфере Жерсона лично заинтересован наставник команды Хорхе Сампаоли.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи встречах, отметившись забитым мячом и двумя голевыми передачами. В Европе он известен по выступлениям за «Рому» и «Фиорентину».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Жерсон