Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Марсель» нацелился на полузащитника «Фламенго»

15 Мая 2021, 09:28,

Бразильский полузащитник Жерсон, выступающий сейчас в составе «Фламенго», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Франции. Об этом информирует портал Goal.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 23-летнего игрока проявляет руководство «Марселя». Провансальцы готовы заплатить за его переход 23 миллиона евро. В трансфере Жерсона лично заинтересован наставник команды Хорхе Сампаоли.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи встречах, отметившись забитым мячом и двумя голевыми передачами. В Европе он известен по выступлениям за «Рому» и «Фиорентину».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Жерсон
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