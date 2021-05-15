Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Де Шильо: «Я хотел бы остаться в «Лионе» или поиграть в АПЛ»

15 Мая 2021, 00:34,

Защитник туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо, выступающий на правах аренды за «Лион», хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«Лион» - отличный клуб, это не случайность, что они в прошлом сезоне выбили из Лиги чемпионов «Ювентус» и «Манчестер Сити». Я бы хотел остаться здесь. Чувствую себя хорошо и на поле, и за его пределами. Помимо этого, я хотел бы попробовать свои силы и в других странах, например, в Англии. Я очарован АПЛ и «Челси», но сейчас все мои мысли сосредоточены на концовке сезона. Мы хотим обогнать «Монако» и выйти в Лигу чемпионов», - цитирует итальянского защитника Tuttosport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Маттиа де Шильо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола