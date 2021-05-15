Де Шильо: «Я хотел бы остаться в «Лионе» или поиграть в АПЛ»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо, выступающий на правах аренды за «Лион», хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

«Лион» - отличный клуб, это не случайность, что они в прошлом сезоне выбили из Лиги чемпионов «Ювентус» и «Манчестер Сити». Я бы хотел остаться здесь. Чувствую себя хорошо и на поле, и за его пределами. Помимо этого, я хотел бы попробовать свои силы и в других странах, например, в Англии. Я очарован АПЛ и «Челси», но сейчас все мои мысли сосредоточены на концовке сезона. Мы хотим обогнать «Монако» и выйти в Лигу чемпионов», - цитирует итальянского защитника Tuttosport.