«ПСЖ» продолжает работать над подписанием Рамоса

«ПСЖ» не оставляет попыток заполучить защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Как сообщает As, переговоры «сливочных» с испанцем зашли в тупик, этим пытается воспользоваться «ПСЖ», который готов выполнить требования Рамоса. Отмечается, что возможное подписание Серхио связано и с обещанием, которое руководство парижан дало одному из лидеров своего клуба Неймару. Бразилец требовал усиления состава.

35-летний Рамос сыграл 21 матча за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Контракт испанца с мадридским клубом истекает 30 июня 2021 года.