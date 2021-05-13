«ПСЖ» провёл переговоры по трансферу Камавинги

|
13 Мая 2021, 09:57,
|
|
Опорный полузащитник Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет французский «Ренн», может перебраться в столичный «ПСЖ».
Как сообщает L'Equipe, недавно представители клубов провели переговоры насчет перехода 18-летнего футболиста. Трудовое соглашение Камавинги с «Ренном» рассчитано до лета 2022 года, поэтому боссы клуба готовы рассмотреть выгодные предложения по трансферу игрока.
Также заинтересованность в переходе Эдуардо проявляют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 33 встречи, забил гол, отдал две результативные передачи и получил шесть желтых карточек.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Эдуардо Камавинга
Это несомненно будет шагом вперед для его карьеры. Очень интересный игрок. Главное чтобы он не перегорел, если перейдет в ПСЖ. Но Почетино умеет с молодыми талантами работать.