«ПСЖ» провёл переговоры по трансферу Камавинги

Опорный полузащитник Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет французский «Ренн», может перебраться в столичный «ПСЖ».

Как сообщает L'Equipe, недавно представители клубов провели переговоры насчет перехода 18-летнего футболиста. Трудовое соглашение Камавинги с «Ренном» рассчитано до лета 2022 года, поэтому боссы клуба готовы рассмотреть выгодные предложения по трансферу игрока.

Также заинтересованность в переходе Эдуардо проявляют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 33 встречи, забил гол, отдал две результативные передачи и получил шесть желтых карточек.