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«ПСЖ» провёл переговоры по трансферу Камавинги

13 Мая 2021, 09:57,

Опорный полузащитник Эдуардо Камавинга, правами на которого владеет французский «Ренн», может перебраться в столичный «ПСЖ».

Как сообщает L'Equipe, недавно представители клубов провели переговоры насчет перехода 18-летнего футболиста. Трудовое соглашение Камавинги с «Ренном» рассчитано до лета 2022 года, поэтому боссы клуба готовы рассмотреть выгодные предложения по трансферу игрока.

Также заинтересованность в переходе Эдуардо проявляют мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 33 встречи, забил гол, отдал две результативные передачи и получил шесть желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Эдуардо Камавинга
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Комментарии (1)
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0
online
13 Мая 2021, 11:00

Это несомненно будет шагом вперед для его карьеры. Очень интересный игрок. Главное чтобы он не перегорел, если перейдет в ПСЖ. Но Почетино умеет с молодыми талантами работать.

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