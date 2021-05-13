Мбаппе: «Если «ПСЖ» не станет чемпионом, это будет наша вина, а не заслуга «Лилля»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал интервью после поединка с «Монпелье» в рамках 1/2 финала Кубка Франции.

«Нахожусь в хороших кондициях и хочу помогать команде. Раньше я был больше сосредоточен на себе, однако сейчас мне нравится играть на команду. Я многому научился в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» собирается выиграть все оставшиеся поединки. Если мы не станем чемпионами, это будет только нашей виной, а не заслугой «Лилля», - передает слова нападающего Lequipe.

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижского гранда - 6:5.