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Мбаппе: «Если «ПСЖ» не станет чемпионом, это будет наша вина, а не заслуга «Лилля»

13 Мая 2021, 09:08,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал интервью после поединка с «Монпелье» в рамках 1/2 финала Кубка Франции.

«Нахожусь в хороших кондициях и хочу помогать команде. Раньше я был больше сосредоточен на себе, однако сейчас мне нравится играть на команду. Я многому научился в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» собирается выиграть все оставшиеся поединки. Если мы не станем чемпионами, это будет только нашей виной, а не заслугой «Лилля», - передает слова нападающего Lequipe.

Напомним, что поединок завершился вничью со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижского гранда - 6:5.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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