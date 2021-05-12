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Неймар: «Англичане придумали футбол, но Бразилия стала его столицей»

12 Мая 2021, 21:43,

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар считает, что хоть футбол и придумали в Англии, но его столицей стала Бразилия. 

«Почему в Бразилии так сильно любят футбол? У нас все играют в футбол с детства, причем даже если не ставят себе цели стать профессиональными игроками. Для бразильцев футбол стал частью жизни, хоть этот вид спорта и придумали в Англии, но его столицей можно считать мою родину», - приводит слова Неймара журнал GQ. В этом же интервью Неймар рассказал о своей главной футбольной мечте. 

В текущем сезоне Неймар провел 16 матчей в составе «ПСЖ». На его счету восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Неймар
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