Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Фонсека ведёт переговоры с «Лионом»

12 Мая 2021, 14:38,

Паулу Фонсека по завершению сезона покинет тренерский мостик «Ромы», уступив кресло Жозе Моуринью. Как сообщает португальский Record, Фонсека может продолжить карьеру во французской Лиге 1. По данным источника, 48-летний специалист ведёт переговоры с «Лионом».

В настоящий момент «Лион» возглавляет Руди Гарсия. Он должен оставить команду по завершении сезона 2020/2021, когда истекает его контракт.

За два тура до финиша чемпионата Франции «Лион» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. «Ткачи» ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Лион, Паулу Фонсека
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