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Неймар: «Хотел бы поиграть в одной команде с Роналду»

11 Мая 2021, 23:53,

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

«Пожалуй, выберу Криштиану Роналду, потому что я уже играл в одной команде с Месси и Мбаппе, а с Роналду – нет», - цитирует Неймара GQ Style.

Напомним, что бразилец успел поиграть с Месси в «Барселоне», за которую он выступал с 2013 по 2017 года.

29-летний нападающий сыграл 16 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Контракт Неймара с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Неймар
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