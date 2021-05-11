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Неймар рассказал о своих кумирах

11 Мая 2021, 21:24,

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о своих кумирах.

«Когда я был молодым, то мне нравилось, как играют Зидан, Лэмпард, Руни и Бекхэм – это тот тип футболистов, который я люблю», - цитирует Неймара British GQ.

29-летний Неймар сыграл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт бразильского нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, что бразилец перешёл в «ПСЖ» и «Барселоны» в 2017 году, сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Неймар
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Комментарии (1)
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0
Ibray
11 Мая 2021, 21:41

Ой, а где Джерард?

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