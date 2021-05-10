Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Защитника «ПСЖ» могут строго наказать за слова о «кучке геев»

10 Мая 2021, 18:52,

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе получил красную карточку в воскресном поединке чемпионата Франции против «Ренна» за грубый подкат. Кимпембе может столкнуться с суровыми санкциями, поскольку после удаления он употребил словосочетание «кучка геев» в отношении футболистов «Ренна». Теперь защитнику парижан угрожает дисквалификация сроком на 10 матчей, сообщает L’Equipe.

За два тура до финиша чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице. Парижане отстают от лидирующего «Лилля» на три зачётных балла.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 12 мая против «Монпелье» в полуфинале Кубка Франции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Преснел Кимпембе
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