​Защитника «ПСЖ» могут строго наказать за слова о «кучке геев»

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе получил красную карточку в воскресном поединке чемпионата Франции против «Ренна» за грубый подкат. Кимпембе может столкнуться с суровыми санкциями, поскольку после удаления он употребил словосочетание «кучка геев» в отношении футболистов «Ренна». Теперь защитнику парижан угрожает дисквалификация сроком на 10 матчей, сообщает L’Equipe.

За два тура до финиша чемпионата Франции «ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице. Парижане отстают от лидирующего «Лилля» на три зачётных балла.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 12 мая против «Монпелье» в полуфинале Кубка Франции.