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Дракслер отказал «Баварии» ради «ПСЖ»

10 Мая 2021, 09:57,

Немецкий вингер Юлиан Дракслер договорился с руководством «ПСЖ» о пролонгации сотрудничества. Об этом рапортует Get French Football News.

Источник рапортует, что стороны согласовали контракт на три года. Ради продления сотрудничества Дракслер согласился на понижение заработной платы и ответил отказом на предложение мюнхенской «Баварии».

27-летний полузащитник выступает в составе парижского гранда с января 2017 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Юлиан провел 23 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, ПСЖ, Юлиан Дракслер
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