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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Бреста»

09 Мая 2021, 20:40,

Полузащитник «Бреста» Ромен Февр может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Get French Football News, в услугах французского полузащитника заинтересован «ПСЖ», который уже начал переговоры с окружением футболиста. «Брест» рассчитывает выручить с продажи Февра порядка 20 миллионов евро. Отмечается, что в услугах полузащитника заинтересованы «Байер», дортмундская и мёнхенгладбахская «Боруссии», «Лидс», «Милан», «Ренн» и «Ницца». Ромену эти варианты интересны.

22-летний француз сыграл 35 матчей за «Брест» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Брест, Ромен Февр
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