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Неймар: «Быть частью «ПСЖ» - большая гордость»

08 Мая 2021, 16:51,

Форвард Неймар прокомментировал подписание нового трудового соглашения с «ПСЖ». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2025 года.

«Очень рад продлить контракт. Меня все устраивает в Париже, я счастлив. Быть частью этого клуба - большая гордость. Я вырос здесь во всех смыслах. Доволен новым соглашением. Хочу выиграть с парижанами много трофеев», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба клуба.

Неймар играет в составе «ПСЖ» с 2017 года. Французский клуб купил бразильца у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 15 поединков, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
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