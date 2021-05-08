Неймар: «Быть частью «ПСЖ» - большая гордость»

Форвард Неймар прокомментировал подписание нового трудового соглашения с «ПСЖ». Стороны пролонгировали сотрудничество до середины 2025 года.

«Очень рад продлить контракт. Меня все устраивает в Париже, я счастлив. Быть частью этого клуба - большая гордость. Я вырос здесь во всех смыслах. Доволен новым соглашением. Хочу выиграть с парижанами много трофеев», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба клуба.

Неймар играет в составе «ПСЖ» с 2017 года. Французский клуб купил бразильца у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 15 поединков, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.