«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Неймаром

Пресс-служба французского «ПСЖ» отрапортовала о подписании нового трудового соглашения с бразильцем Неймаром. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

29-летний футболист выступает за парижский гранд с лета 2017 года. Он перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Предыдущий контракт между сторонами истекал летом 2022 года.

Неймар сыграл 15 матчей в текущем сезоне чемпионата Франции, отметившись семью забитыми мячами (три - с пенальти) и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» может предложить за бразильца 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.