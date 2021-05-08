Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с Неймаром

08 Мая 2021, 15:52,

Пресс-служба французского «ПСЖ» отрапортовала о подписании нового трудового соглашения с бразильцем Неймаром. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года.

29-летний футболист выступает за парижский гранд с лета 2017 года. Он перешел в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. Предыдущий контракт между сторонами истекал летом 2022 года.

Неймар сыграл 15 матчей в текущем сезоне чемпионата Франции, отметившись семью забитыми мячами (три - с пенальти) и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» может предложить за бразильца 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»
«Реал» лишь в концовке реализовал свой перевес над «Осасуной»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола