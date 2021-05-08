Гендиректор «Монако» назвал стоимость Головина

Гендиректор «Монако» Олег Петров поделился мнением о трансферной стоимости российского хавбека команды Александра Головина.

«Интерес к нему есть, но Саша нужен нам. Цена на игрока такого профиля сейчас составляет 50-60 млн евро, это вполне здравые цифры», - поведал руководитель в эфире телеканала «Матч Премьер».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Контракт 24-летнего футболиста с монегасками рассчитан до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Александр провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.