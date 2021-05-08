Неймар согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Бразильский форвард Неймар близок к подписанию нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Об этом информирует Lequipe.

Источник утверждает, что стороны провели успешные переговоры и в ближайшие дни объявят о новой сделке. Контракт 29-летнего футболиста будет продлен до 2026 года. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Напомним, что Неймар перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. За его трансфер французы заплатили 222 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 15 матчей, забил семь голов (три - с пенальти) и отдал четыре ассиста.