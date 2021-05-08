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Неймар согласовал новый контракт с «ПСЖ»

08 Мая 2021, 09:14,

Бразильский форвард Неймар близок к подписанию нового трудового соглашения с французским «ПСЖ». Об этом информирует Lequipe.

Источник утверждает, что стороны провели успешные переговоры и в ближайшие дни объявят о новой сделке. Контракт 29-летнего футболиста будет продлен до 2026 года. Действующее соглашение истекает летом 2022 года.

Напомним, что Неймар перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года. За его трансфер французы заплатили 222 миллиона евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 15 матчей, забил семь голов (три - с пенальти) и отдал четыре ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
08 Мая 2021, 10:57

Набил себе жирную з/п шантажируя руководство...

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