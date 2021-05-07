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«Лилль» шагнул к чемпионству после разгрома «Ланса»

07 Мая 2021, 23:57,

«Ланс» проиграл второй матч подряд против лидеров Лиги 1. В поединке против «Лилля» всё пошло не так с самого начала. Бурак Йилмаз забил с пенальти на четвертой минуте и перед перерывом уже  в большинстве удвоил перевес. Джонатан Дэвид сделал результат разгромным на 60-й минуте - 3:0.

Перевес «догов» над «ПСЖ» вырос до четырех очков.

Протокол игры  
Ланс 0:3 Лилль
    4' Йилмаз Бурак (0:1)
    40' Йилмаз Бурак (0:2)
    60' Дэвид Джонатан (0:3)
Лека Жан-Луи Клаусс Джонатан   68' (Боура Исмаэль (   68') Гради Жонатан Фортес Стивен   67' Баде Луак Мишлен Клеман   29'   35' Каюзак Янник Дукуре Шейк   85' (Маурисио Тони (   85') Фофана Секо   85' (Кошта Давид (   85') Какута Гаэль   72' (Мюинга Арно (   72') Ганаго Игнатиус   72' (Сотока Флорьян (   72')
Запасные: Медина Факундо Банса Саймон Жан Корентин Фариньес Вилькер
Меньян Майк Челик Зеки   75' (Язиджи Юсуф (   75') Фонте Жозе   65' Ботман Свен Мандава Рейнилду Араужо Луис   39'   67' (Иконе Жонатан (   67') Шека   86' (Брадарич Домагой (   86') Сумаре Бубакари Бамба Джонатан Дэвид Джонатан   67' (Веа Тимоти (   67') Йилмаз Бурак   75' (Пье Жереми (   75')
Запасные: Джало Тьягу Шевалье Люка Саншеш Ренату Карнезис Орестис
07 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Ланс
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