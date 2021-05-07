«Лилль» шагнул к чемпионству после разгрома «Ланса»

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07 Мая 2021, 23:57,
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«Ланс» проиграл второй матч подряд против лидеров Лиги 1. В поединке против «Лилля» всё пошло не так с самого начала. Бурак Йилмаз забил с пенальти на четвертой минуте и перед перерывом уже в большинстве удвоил перевес. Джонатан Дэвид сделал результат разгромным на 60-й минуте - 3:0.
Перевес «догов» над «ПСЖ» вырос до четырех очков.
Протокол игры
|4' Йилмаз Бурак (0:1)
|40' Йилмаз Бурак (0:2)
|60' Дэвид Джонатан (0:3)
Лека Жан-Луи • Клаусс Джонатан 68' ( Боура Исмаэль ( 68') • Гради Жонатан • Фортес Стивен • 67'Баде Луак • Мишлен Клеман 29' • 35'Каюзак Янник • Дукуре Шейк 85' ( Маурисио Тони ( 85') • Фофана Секо 85' ( Кошта Давид ( 85') • Какута Гаэль 72' ( Мюинга Арно ( 72') • Ганаго Игнатиус 72' ( Сотока Флорьян ( 72')
Запасные: Медина Факундо • Банса Саймон • Жан Корентин • Фариньес Вилькер
Меньян Майк • Челик Зеки 75' ( Язиджи Юсуф ( 75') • Фонте Жозе • 65'Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Араужо Луис 39' 67' ( Иконе Жонатан ( 67') • Шека 86' ( Брадарич Домагой ( 86') • Сумаре Бубакари • Бамба Джонатан • Дэвид Джонатан 67' ( Веа Тимоти ( 67') • Йилмаз Бурак 75' ( Пье Жереми ( 75')
Запасные: Джало Тьягу • Шевалье Люка • Саншеш Ренату • Карнезис Орестис
07 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лилль, Ланс