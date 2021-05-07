«Лилль» шагнул к чемпионству после разгрома «Ланса»

«Ланс» проиграл второй матч подряд против лидеров Лиги 1. В поединке против «Лилля» всё пошло не так с самого начала. Бурак Йилмаз забил с пенальти на четвертой минуте и перед перерывом уже в большинстве удвоил перевес. Джонатан Дэвид сделал результат разгромным на 60-й минуте - 3:0.

Перевес «догов» над «ПСЖ» вырос до четырех очков.