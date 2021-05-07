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Товен перешёл в мексиканский клуб

07 Мая 2021, 20:17,

Атакующий полузащитник Флорьян Товен перешёл из «Марселя» в «Тигрес».

Как сообщает пресс-служба мексиканского клуба, с французским футболистом заключен долгосрочный контракт.

По информации СМИ, Товен подписал с «Тигресом» соглашение сроком на пять лет, а его зарплата составит порядка пяти миллионов евро в год.

28-летний полузащитник сыграл 42 матча за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал десять голевых передач. Контракт Товена с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется «Тигресу» бесплатно. Отметим, что интерес к Товену проявлял «Милан».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Тигрес, Флорьян Товен, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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