Товен перешёл в мексиканский клуб

Атакующий полузащитник Флорьян Товен перешёл из «Марселя» в «Тигрес».

Как сообщает пресс-служба мексиканского клуба, с французским футболистом заключен долгосрочный контракт.

По информации СМИ, Товен подписал с «Тигресом» соглашение сроком на пять лет, а его зарплата составит порядка пяти миллионов евро в год.

28-летний полузащитник сыграл 42 матча за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал десять голевых передач. Контракт Товена с французским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он достанется «Тигресу» бесплатно. Отметим, что интерес к Товену проявлял «Милан».