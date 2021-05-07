Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Амави продлил контракт с «Марселем»

07 Мая 2021, 10:59,

27-летний защитник Жордан Амави поставил подпись под новым контрактом с «Марселем», об этом информирует пресс-служба французского клуба. Теперь трудовое соглашение игрока с провансальцами рассчитано до середины 2025 года.

Напомним, что предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона. Цвета «Марселя» Жордан защищает с июля 2018 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Амави провел 11 поединков. Игрок забил гол, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

После 35 туров «Марсель» занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Жордан Амави
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