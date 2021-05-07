Амави продлил контракт с «Марселем»

27-летний защитник Жордан Амави поставил подпись под новым контрактом с «Марселем», об этом информирует пресс-служба французского клуба. Теперь трудовое соглашение игрока с провансальцами рассчитано до середины 2025 года.

Напомним, что предыдущий договор между сторонами истекал по окончании нынешнего сезона. Цвета «Марселя» Жордан защищает с июля 2018 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Амави провел 11 поединков. Игрок забил гол, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

После 35 туров «Марсель» занимает шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1.