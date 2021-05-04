«ПСЖ» готов подписать Кина на пять лет

Форвард Мойзе Кин, правами на которого владеет «Эвертон», может остаться во французском «ПСЖ». Об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».

В настоящий момент 21-летний футболист защищает цвета парижского коллектива на правах аренды. Руководство «ПСЖ» готово выкупить нападающего у «ирисок». Чемпион Франции намерен предложить игроку долгосрочный контракт на пять лет.

«Эвертон» готов расстаться с форвардом, если за него предложат 40-50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мойзе принял участие в 24 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей.