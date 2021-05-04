Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» готов подписать Кина на пять лет

04 Мая 2021, 11:12,

Форвард Мойзе Кин, правами на которого владеет «Эвертон», может остаться во французском «ПСЖ». Об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».

В настоящий момент 21-летний футболист защищает цвета парижского коллектива на правах аренды. Руководство «ПСЖ» готово выкупить нападающего у «ирисок». Чемпион Франции намерен предложить игроку долгосрочный контракт на пять лет.

«Эвертон» готов расстаться с форвардом, если за него предложат 40-50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мойзе принял участие в 24 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Мойзе Кин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола