Ковач – о поражении от «Лиона»: «Нам не хватило немного удачи»

|
03 Мая 2021, 22:58,
|
|
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Лиона» (2:3).
«Нам не хватило немного удачи. У нас была возможность отправить третий мяч в сетку, но мы ее упустили. Это футбол, такова жизнь», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».
Помимо этого, Ковач отметил, что за чемпионство будут бороться два клуба – «Лилль» и «ПСЖ».
После тридцати пяти туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставание от «Лилля», идущего первым, составляет пять зачетных баллов. Отметим, что до конца чемпионата командам осталось сыграть всего лишь по три матча.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Нико Ковач