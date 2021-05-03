Ковач – о поражении от «Лиона»: «Нам не хватило немного удачи»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Лиона» (2:3).

«Нам не хватило немного удачи. У нас была возможность отправить третий мяч в сетку, но мы ее упустили. Это футбол, такова жизнь», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

Помимо этого, Ковач отметил, что за чемпионство будут бороться два клуба – «Лилль» и «ПСЖ».

После тридцати пяти туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставание от «Лилля», идущего первым, составляет пять зачетных баллов. Отметим, что до конца чемпионата командам осталось сыграть всего лишь по три матча.