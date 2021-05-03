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Матч «Монако» - «Лион» завершился массовой дракой

03 Мая 2021, 10:15,

Центральный поединок 35-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лионом» ознаменовался скандалом. После завершения встречи произошла массовая драка футболистов. По итогам инцидента главный арбитр матча Клеман Тюрпен показал красные карточки четырем игрокам.

Напомним, что поединок завершился домашним поражением монегасков со счетом 2:3.

За три тура до окончания чемпионата Франции «Монако» занимает третье место в турнирной таблице и опережает идущий четвертым «Лион» на один балл.

Лидером является «Лилль», на втором месте с отставанием в одно очко располагается «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Лион
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