«Лион» в меньшинстве обыграл «Монако» и растоптал надежды соперника на чемпионство

В центральном матче 35-го тура Лиги 1 «Монако» принимал «Лион» в попытке удержаться в чемпионской гонке, «ткачам» же нужна была победа для сохранения шансов на Лигу чемпионов.

Встреча началась с обоюдных атак, и Кевин Фолланд открыл счет, продавив защитника. «Лион» полностью контролировал игру после перерыва и забил дважды в ответ, при этом на 70-й минуте оставшись в меньшинстве. И все же незадолго до финального свистка «Монако» ушел от поражения, это Виссам Бен-Йеддер забил с 11-метрового - 2:2.

Ничья практически ничего не давала «Монако» и «Лиону», и ее не было в итоге. Только-только вышедший на замену Райан Шерки принес три очка гостям - 3:2.

У «Монако» на очко больше, чем у «Лиона», команды поборются за третье место. У россиянина Александра Головина, к сожалению, коронавирус, он этот матч пропускал.