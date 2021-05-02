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«Лион» в меньшинстве обыграл «Монако» и растоптал надежды соперника на чемпионство

02 Мая 2021, 23:56,

В центральном матче 35-го тура Лиги 1 «Монако» принимал «Лион» в попытке удержаться в чемпионской гонке, «ткачам» же нужна была победа для сохранения шансов на Лигу чемпионов.

Встреча началась с обоюдных атак, и Кевин Фолланд открыл счет, продавив защитника. «Лион» полностью контролировал игру после перерыва и забил дважды в ответ, при этом на 70-й минуте оставшись в меньшинстве. И все же незадолго до финального свистка «Монако» ушел от поражения, это Виссам Бен-Йеддер забил с 11-метрового - 2:2.

Ничья практически ничего не давала «Монако» и «Лиону», и ее не было в итоге. Только-только вышедший на замену Райан Шерки принес три очка гостям - 3:2.

У «Монако» на очко больше, чем у «Лиона», команды поборются за третье место. У россиянина Александра Головина, к сожалению, коронавирус, он этот матч пропускал.

Протокол игры  
Монако 2:3 Лион
(1:0) Фолланд Кевин 25'    
    57' Депай Мемфис (1:1)
    77' Фильо Марсело (1:2)
(2:2) Бен-Йеддер Виссам 86'    
    89' Шерки Райан (2:3)
Лекомт Бенжамен Дисаси Аксель   61' (Бадьяшиль Бенуа (   61') Марипан Гильермо Сидибе Джибриль Агилар Рубен   81' (Пеллегри Пьетро (   81') Фофана Юссуф   63'   68' (Балло-Туре Фоде (   68') Чуамени Орельен Кайо Энрике   81' (Жеббель Виллем (   81') Фабрегас Сеск   61' (Матазо Элио (   61') Бен-Йеддер Виссам Фолланд Кевин
Запасные: Маецки Радослав Мийо Энцо Матсима Крислен Флорентину
Лопеш Антони   85' Фильо Марсело Денайер Джейсон   29' (Диоманде Синали (   29') Де Шильо Маттиа Дюбуа Лео   46' (Кадевере Тино (   46'   72') Мендес Тьяго   88' (Шерки Райан (   88') Какере Максанс   30'   70' Корне Максвелл Пакета Лукас   75' (Ауа Уссем (   75') Экамби Карл Токо   88' (Бруно Моура (   88') Депай Мемфис
Запасные: Поллерсбек Юлиан Гюсто Мало Сумаре Яя Озкаджар Дженк
02 мая. Стадион "Луи II".

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Лион
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