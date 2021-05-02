«Лион» в меньшинстве обыграл «Монако» и растоптал надежды соперника на чемпионство

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02 Мая 2021, 23:56,
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В центральном матче 35-го тура Лиги 1 «Монако» принимал «Лион» в попытке удержаться в чемпионской гонке, «ткачам» же нужна была победа для сохранения шансов на Лигу чемпионов.
Встреча началась с обоюдных атак, и Кевин Фолланд открыл счет, продавив защитника. «Лион» полностью контролировал игру после перерыва и забил дважды в ответ, при этом на 70-й минуте оставшись в меньшинстве. И все же незадолго до финального свистка «Монако» ушел от поражения, это Виссам Бен-Йеддер забил с 11-метрового - 2:2.
Ничья практически ничего не давала «Монако» и «Лиону», и ее не было в итоге. Только-только вышедший на замену Райан Шерки принес три очка гостям - 3:2.
У «Монако» на очко больше, чем у «Лиона», команды поборются за третье место. У россиянина Александра Головина, к сожалению, коронавирус, он этот матч пропускал.
|(1:0) Фолланд Кевин 25'
|57' Депай Мемфис (1:1)
|77' Фильо Марсело (1:2)
|(2:2) Бен-Йеддер Виссам 86'
|89' Шерки Райан (2:3)
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Лион