«Лилль» легко одолел «Ниццу» и вернул лидерство

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01 Мая 2021, 23:55,
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В 35-м туре чемпионата Франции пока нет сюрпризов. Вслед за «ПСЖ» легко победил и другой претендент на титул, «Лилль». «Доги» разобрались с «Ниццей», забив по голу в начале каждого тайма и не допустив ни одного удара в сторону своих ворот. Мячи на счету Бурака Йилмаза и Зеки Челика. Добавим, что гости почти весь второй тайм провели в меньшинстве.
«Лилль» вернул себе отрыв в одно очко от «ПСЖ».
Протокол игры
|(1:0) Йилмаз Бурак 13'
|(2:0) Челик Зеки 56'
Меньян Майк • Челик Зеки • 21'Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду • Араужо Луис 75' ( Шека ( 75' ) • 88'Андре Бенжамин • Сумаре Бубакари 75' ( Иконе Жонатан ( 75') • Бамба Джонатан • Дэвид Джонатан 88' ( Брадарич Домагой ( 88') • Йилмаз Бурак 71' ( Язиджи Юсуф ( 71')
Запасные: Веа Тимоти • Джало Тьягу • Пье Жереми • Карнезис Орестис • Лихаджи Исаак
Бенитес Вальтер • Лотомба Жордан 34' • 48'Тодибо Жан-Клер • Салиба Вильям • Камара Ассан 70' ( Пельмар Анди ( 70') • Клод-Морис Алексис • 27'Шнайдерлин Морган • Будауи Хишем 76' ( Лис-Мелу Пьерр ( 76') • Лопеш Рони 52' ( Данилюк Флавиус ( 52') • Дольберг Каспер • Аталь Юсеф 70' ( Нсоки Стенли ( 70')
Запасные: Ндой Дан • Селлуки Малик • Кардинал Йоан • Бамбу Робсон • Труйе Алексис
01 мая. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лилль, Ницца