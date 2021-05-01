«Лилль» легко одолел «Ниццу» и вернул лидерство

В 35-м туре чемпионата Франции пока нет сюрпризов. Вслед за «ПСЖ» легко победил и другой претендент на титул, «Лилль». «Доги» разобрались с «Ниццей», забив по голу в начале каждого тайма и не допустив ни одного удара в сторону своих ворот. Мячи на счету Бурака Йилмаза и Зеки Челика. Добавим, что гости почти весь второй тайм провели в меньшинстве.

«Лилль» вернул себе отрыв в одно очко от «ПСЖ».