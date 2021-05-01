Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Лилль» легко одолел «Ниццу» и вернул лидерство

01 Мая 2021, 23:55,

В 35-м туре чемпионата Франции пока нет сюрпризов. Вслед за «ПСЖ» легко победил и другой претендент на титул, «Лилль». «Доги» разобрались с «Ниццей», забив по голу в начале каждого тайма и не допустив ни одного удара в сторону своих ворот. Мячи на счету Бурака Йилмаза и Зеки Челика. Добавим, что гости почти весь второй тайм провели в меньшинстве.

«Лилль» вернул себе отрыв в одно очко от «ПСЖ».

Протокол игры  
Лилль 2:0 Ницца
(1:0) Йилмаз Бурак 13'    
(2:0) Челик Зеки 56'    
Меньян Майк Челик Зеки   21' Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду Араужо Луис   75' (Шека (   75'   88') Андре Бенжамин Сумаре Бубакари   75' (Иконе Жонатан (   75') Бамба Джонатан Дэвид Джонатан   88' (Брадарич Домагой (   88') Йилмаз Бурак   71' (Язиджи Юсуф (   71')
Запасные: Веа Тимоти Джало Тьягу Пье Жереми Карнезис Орестис Лихаджи Исаак
Бенитес Вальтер Лотомба Жордан   34'   48' Тодибо Жан-Клер Салиба Вильям Камара Ассан   70' (Пельмар Анди (   70') Клод-Морис Алексис   27' Шнайдерлин Морган Будауи Хишем   76' (Лис-Мелу Пьерр (   76') Лопеш Рони   52' (Данилюк Флавиус (   52') Дольберг Каспер Аталь Юсеф   70' (Нсоки Стенли (   70')
Запасные: Ндой Дан Селлуки Малик Кардинал Йоан Бамбу Робсон Труйе Алексис
01 мая. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Ницца
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола