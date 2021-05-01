«ПСЖ» вышел в лидеры после победы над «Лансом»

В центральном матче 35-го тура Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Ланса», идущего на пятом месте. Чемпионы имели перевес над соперником и воплотили его в два гола. Неймар подкараулил ошибку защитника во время передачи назад голкиперу и открыл счет, а после первого углового второго тайма Маркиньос ударом головой удвоил перевес «ПСЖ». Тут же Игнатиус Ганаго отыграл один мяч, расстреляв ворота после передачи на острие, но больше опасности не было. В концовке Мауро Икарди забил мяч, но из офсайда.

«ПСЖ» победил со счетом 2:1 и вышел на первое место, однако не является лидером по потерянным очкам.