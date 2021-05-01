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«ПСЖ» вышел в лидеры после победы над «Лансом»

01 Мая 2021, 19:54,

В центральном матче 35-го тура Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Ланса», идущего на пятом месте. Чемпионы имели перевес над соперником и воплотили его в два гола. Неймар подкараулил ошибку защитника во время передачи назад голкиперу и открыл счет, а после первого углового второго тайма Маркиньос ударом головой удвоил перевес «ПСЖ». Тут же Игнатиус Ганаго отыграл один мяч, расстреляв ворота после передачи на острие, но больше опасности не было. В концовке Мауро Икарди забил мяч, но из офсайда.

«ПСЖ» победил со счетом 2:1 и вышел на первое место, однако не является лидером по потерянным очкам.

Протокол игры  
ПСЖ 2:1 Ланс
(1:0) Неймар 33'    
(2:0) Маркиньос Маркос 59'    
    61' Ганаго Игнатиус (2:1)
Навас Кейлор Дагба Колин   19' (Керер Тило (   19'   89') Маркиньос Маркос   90' Кимпембе Преснел Диалло Абду Данилу Перейра Гуэйе Идрисса   60' (Эррера Андер (   60'   78') Сарабия Пабло   60' (Верратти Марко (   60'   90') Неймар   90' (Кин Мойзе (   90') Дракслер Юлиан   90' (Рафинья Алькантара (   90') Икарди Мауро
Запасные: Рико Серхио Баккер Митчел Ди Мария Анхель Кюрзава Левен
Фариньес Вилькер Гради Жонатан Фортес Стивен Медина Факундо   66' Клаусс Джонатан Каюзак Янник   69' (Сотока Флорьян (   69'   76') Дукуре Шейк   76' (Маурисио Тони (   76') Фофана Секо Мишлен Клеман   81' (Жан Корентин (   81') Мюинга Арно   69' (Какута Гаэль (   69') Ганаго Игнатиус   69' (Банса Саймон (   69')
Запасные: Пандор Янник Боура Исмаэль Траоре Шейк Кошта Давид
01 мая. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Ланс
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