«ПСЖ» вышел в лидеры после победы над «Лансом»

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01 Мая 2021, 19:54,
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В центральном матче 35-го тура Лиги 1 «ПСЖ» играл против «Ланса», идущего на пятом месте. Чемпионы имели перевес над соперником и воплотили его в два гола. Неймар подкараулил ошибку защитника во время передачи назад голкиперу и открыл счет, а после первого углового второго тайма Маркиньос ударом головой удвоил перевес «ПСЖ». Тут же Игнатиус Ганаго отыграл один мяч, расстреляв ворота после передачи на острие, но больше опасности не было. В концовке Мауро Икарди забил мяч, но из офсайда.
«ПСЖ» победил со счетом 2:1 и вышел на первое место, однако не является лидером по потерянным очкам.
Протокол игры
|(1:0) Неймар 33'
|(2:0) Маркиньос Маркос 59'
|61' Ганаго Игнатиус (2:1)
Навас Кейлор • Дагба Колин 19' ( Керер Тило ( 19' ) • 89'Маркиньос Маркос • 90'Кимпембе Преснел • Диалло Абду • Данилу Перейра • Гуэйе Идрисса 60' ( Эррера Андер ( 60' ) • 78'Сарабия Пабло 60' ( Верратти Марко ( 60' ) • 90'Неймар 90' ( Кин Мойзе ( 90') • Дракслер Юлиан 90' ( Рафинья Алькантара ( 90') • Икарди Мауро
Запасные: Рико Серхио • Баккер Митчел • Ди Мария Анхель • Кюрзава Левен
Фариньес Вилькер • Гради Жонатан • Фортес Стивен • Медина Факундо • 66'Клаусс Джонатан • Каюзак Янник 69' ( Сотока Флорьян ( 69' ) • 76'Дукуре Шейк 76' ( Маурисио Тони ( 76') • Фофана Секо • Мишлен Клеман 81' ( Жан Корентин ( 81') • Мюинга Арно 69' ( Какута Гаэль ( 69') • Ганаго Игнатиус 69' ( Банса Саймон ( 69')
Запасные: Пандор Янник • Боура Исмаэль • Траоре Шейк • Кошта Давид
01 мая. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Ланс