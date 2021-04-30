Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мбаппе получил травму и не сыграет с «Лансом»

30 Апреля 2021, 16:36,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение.

Как сообщает пресс-служба «парижан», у француза повреждение икроножной мышцы правой ноги, он не сыграет в матче тридцать пятого тура Лиги 1 с «Лансом». Отмечается, что защитник Хуан Бернат продолжает набирать форму и не поможет команде в ближайшей игре.

«ПСЖ» встретится с «Лансом» завтра, первого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что уже во вторник, четвертого мая, «ПСЖ» предстоит сыграть на выезде против «Манчестер Сити» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Ланс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола