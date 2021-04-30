Мбаппе получил травму и не сыграет с «Лансом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение.

Как сообщает пресс-служба «парижан», у француза повреждение икроножной мышцы правой ноги, он не сыграет в матче тридцать пятого тура Лиги 1 с «Лансом». Отмечается, что защитник Хуан Бернат продолжает набирать форму и не поможет команде в ближайшей игре.

«ПСЖ» встретится с «Лансом» завтра, первого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Отметим, что уже во вторник, четвертого мая, «ПСЖ» предстоит сыграть на выезде против «Манчестер Сити» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.