Мбаппе получил травму и не сыграет с «Лансом»

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30 Апреля 2021, 16:36,
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение.
Как сообщает пресс-служба «парижан», у француза повреждение икроножной мышцы правой ноги, он не сыграет в матче тридцать пятого тура Лиги 1 с «Лансом». Отмечается, что защитник Хуан Бернат продолжает набирать форму и не поможет команде в ближайшей игре.
«ПСЖ» встретится с «Лансом» завтра, первого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Отметим, что уже во вторник, четвертого мая, «ПСЖ» предстоит сыграть на выезде против «Манчестер Сити» в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Ланс