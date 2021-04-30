​Фабрегас оценил русских в футболе

На канале Нобеля Арустамяна в YouTube появилась программа, посвящённая «Монако» и Александру Головину. Одним из героев ролика стал хавбек команды Сеск Фабрегас. Он оценил русских, с которыми сталкивался в футболе. До игры с Головиным испанец играл с Андреем Аршавиным в «Арсенале» и выступал за «Челси», президентом которого является Роман Абрамович.

«Все русские, с которыми я сталкивался в футболе, – футболисты, руководители, владельцы клубов – обладают очень сильным характером. Все они хотят конкурировать и побеждать. Для меня это самое главное. Кто-то мне может нравиться больше или меньше, но мы здесь для того, чтобы побеждать», - сказал Фабрегас.