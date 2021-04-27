​Неймар: «Вопрос с новым контрактом почти решён»

Неймар остаётся в «ПСЖ». Сам футболист в беседе с французским RMC Sport сообщил о том, что вопрос с его новым контрактом с парижским грандом практически решён.

«Мы ведём переговоры с «ПСЖ». Это не срочный вопрос. Почти всё уже решено», - высказался Неймар.

«Я чувствую себя действительно счастливым здесь, в «ПСЖ». Что касается болельщиков, то больше всего я жду их возвращения на стадион», - добавил бразильский футболист.

Ожидается, что новый контракт Неймара с «ПСЖ» будет рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Напомним, Неймар проводит в «ПСЖ» уже четвёртый сезон.