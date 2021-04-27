Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Чемпионат Франции могут сократить до 18 клубов

27 Апреля 2021, 18:18,

Во Франции обсуждают сокращение числа участников элитного дивизиона. Как сообщает Le Parisien, вопрос был поднят на последнем заседании совета директоров Профессиональной футбольной лиги. Речь идёт о возможном сокращении Лиги 1 с 20 до 18 клубов. При этом некоторые представители совета директоров считают, что оптимально было бы сократить элитный дивизион до 16 клубов.

Число команд в Лиге 1 может быть сокращено с сезона 2022/2023. По данным источника, сокращение связано со снижением стоимости прав на телетрансляции.

Добавим, что действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лига 1
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