​Чемпионат Франции могут сократить до 18 клубов

Во Франции обсуждают сокращение числа участников элитного дивизиона. Как сообщает Le Parisien, вопрос был поднят на последнем заседании совета директоров Профессиональной футбольной лиги. Речь идёт о возможном сокращении Лиги 1 с 20 до 18 клубов. При этом некоторые представители совета директоров считают, что оптимально было бы сократить элитный дивизион до 16 клубов.

Число команд в Лиге 1 может быть сокращено с сезона 2022/2023. По данным источника, сокращение связано со снижением стоимости прав на телетрансляции.

Добавим, что действующим чемпионом Франции является «ПСЖ».