В сборной России подтвердили заражение Головина коронавирусом

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27 Апреля 2021, 18:05,
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У Александра Головина действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов, чьи слова приводит пресс-служба национальной команды.
По словам Безуглова, положительный тест на COVID-19 Головин сдал после воскресного поединка французской Лиги 1 против «Анже». Согласно протоколу, «Монако» отправил полузащитника на карантин. Головин чувствует себя хорошо.
В нынешнем сезоне Александр Головин забил четыре гола и сделал восемь ассистов в двадцати одном поединке в футболе «Монако» в чемпионате и Кубке Франции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Монако, Александр Головин