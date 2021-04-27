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В сборной России подтвердили заражение Головина коронавирусом

27 Апреля 2021, 18:05,

У Александра Головина действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов, чьи слова приводит пресс-служба национальной команды.

По словам Безуглова, положительный тест на COVID-19 Головин сдал после воскресного поединка французской Лиги 1 против «Анже». Согласно протоколу, «Монако» отправил полузащитника на карантин. Головин чувствует себя хорошо.

В нынешнем сезоне Александр Головин забил четыре гола и сделал восемь ассистов в двадцати одном поединке в футболе «Монако» в чемпионате и Кубке Франции.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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