В сборной России подтвердили заражение Головина коронавирусом

У Александра Головина действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов, чьи слова приводит пресс-служба национальной команды.

По словам Безуглова, положительный тест на COVID-19 Головин сдал после воскресного поединка французской Лиги 1 против «Анже». Согласно протоколу, «Монако» отправил полузащитника на карантин. Головин чувствует себя хорошо.

В нынешнем сезоне Александр Головин забил четыре гола и сделал восемь ассистов в двадцати одном поединке в футболе «Монако» в чемпионате и Кубке Франции.