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​Неймару задали вопрос о новом контракте

27 Апреля 2021, 15:45,

Нападающий «ПСЖ» Неймар во время пресс-конференции получил вопрос по поводу нового контракта с клубом.

«Я говорил об этом после последней игры. Не думаю, что нужно говорить больше. У меня ещё есть время по действующему контракту. Мы хотим сделать то, что будет лучше для всех. Я уже сказал, что счастлив здесь, и что я чувствую себя гораздо лучше, чем в предыдущих сезонах.

Я улучшил некоторые аспекты. У меня были трудные времена из-за вещей, о которых люди знают. Но я всегда много работал и оставался профессионалом, вопреки тому, что считают некоторые», - передаёт слова Неймара портал Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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