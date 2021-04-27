Почеттино: «С Неймаром очень легко работать»

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27 Апреля 2021, 12:05,
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Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о работе с бразильским нападающим Неймаром.
«С Неймаром очень легко, ему не нужно давать много указаний. Он был готов работать с первого же дня. Неймар все внимательно слушает и выполняет установки. У бразильцев есть внутри что-то уникальное. Они обожают футбол, ведь для них он похож на танец. Они играют так, как будто танцуют», - приводит слова аргентинского тренера The Guardian.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Неймар, Маурисио Почеттино