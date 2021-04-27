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Почеттино: «С Неймаром очень легко работать»

27 Апреля 2021, 12:05,

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о работе с бразильским нападающим Неймаром.

«С Неймаром очень легко, ему не нужно давать много указаний. Он был готов работать с первого же дня. Неймар все внимательно слушает и выполняет установки. У бразильцев есть внутри что-то уникальное. Они обожают футбол, ведь для них он похож на танец. Они играют так, как будто танцуют», - приводит слова аргентинского тренера The Guardian.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар, Маурисио Почеттино
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