Почеттино: «С Неймаром очень легко работать»

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о работе с бразильским нападающим Неймаром.

«С Неймаром очень легко, ему не нужно давать много указаний. Он был готов работать с первого же дня. Неймар все внимательно слушает и выполняет установки. У бразильцев есть внутри что-то уникальное. Они обожают футбол, ведь для них он похож на танец. Они играют так, как будто танцуют», - приводит слова аргентинского тренера The Guardian.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Неймар провел 14 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.