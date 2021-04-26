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​«ПСЖ» продлил контракт с Навасом

26 Апреля 2021, 19:26,

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас заключил новый контракт с клубом. Как сообщается на официальном сайте парижан, 34-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца июня 2024 года.

Кейлор Навас перешёл в «ПСЖ» из «Реала» в начале осени 2019 года. За это время голкипер сыграл за парижан семьдесят два матча, в которых пропустил пятьдесят четыре гола.

Отметим, что ближайший матч «ПСЖ» проведёт в среду, двадцать восьмого апреля. В первом полуфинале Лиги чемпионов команда Маурисио Почеттино на родном «Парк де Пренс» сыграет против «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Кейлор Навас
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