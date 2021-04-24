​Директор «ПСЖ» дал комментарий о будущем Неймара и Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в эфире Canal+ высказался о будущем звёздных форвардов команды – Неймара и Килиана Мбаппе. Действующие контракты футболистов рассчитаны до конца июня 2022 года.

«Контракт с Неймаром? Мы никуда не торопимся. Никто за нами не гонится, мы спокойны..

Что касается будущего Мбаппе, то мы смотрим на ситуацию оптимистично. У нас нет причин думать иначе. У него ещё год по контакту, решение придёт», - рассказал Леонардо.

Напомним, что в субботу «ПСЖ» обыграл на выезде «Метц» с результатом 3:1. Парижане как минимум до вечера воскресенья вырвались на вершину турнирной таблицы Лиги 1.