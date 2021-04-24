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​Директор «ПСЖ» дал комментарий о будущем Неймара и Мбаппе

24 Апреля 2021, 20:32,

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в эфире Canal+ высказался о будущем звёздных форвардов команды – Неймара и Килиана Мбаппе. Действующие контракты футболистов рассчитаны до конца июня 2022 года.

«Контракт с Неймаром? Мы никуда не торопимся. Никто за нами не гонится, мы спокойны..

Что касается будущего Мбаппе, то мы смотрим на ситуацию оптимистично. У нас нет причин думать иначе. У него ещё год по контакту, решение придёт», - рассказал Леонардо.

Напомним, что в субботу «ПСЖ» обыграл на выезде «Метц» с результатом 3:1. Парижане как минимум до вечера воскресенья вырвались на вершину турнирной таблицы Лиги 1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Леонардо
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