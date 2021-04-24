​«ПСЖ» набрал три очка в гостях у «Метца» перед битвой с «Манчестер Сити»

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24 Апреля 2021, 19:52,
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В кои-то веки в чемпионате Франции на финише сезона наблюдается интрига в борьбе за титул чемпиона. В субботу «ПСЖ» набрал три очка в гостях у «Метца», победив со счётом 3:1. Килиан Мбаппе стал автором дубля, а ещё один гол за парижан с пенальти провёл Мауро Икарди.
«ПСЖ» вырвался на вершину турнирной таблицы Лиги 1 (72 очка), но конкуренты команды Маурисио Почеттино свои матчи проведут в воскресенье. Два из них – «Лион» (67 очков) и «Лилль» (70 очков) – сыграют друг против друга, а «Монако» (68 очков) выступит в гостях у «Анже».
До завершения чемпионата «ПСЖ» предстоит провести ещё четыре матча, но сейчас команда Маурисио Почеттино думаешь лишь об игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая пройдёт двадцать восьмого числа.
Протокол игры
|4' Мбаппе Килиан (0:1)
|(1:1) Сентонз Фабьен 46'
|59' Мбаппе Килиан (1:2)
|89' Икарди Мауро (1:3)
Укидья Александр • Бронн Дилан • Куяте Кики • Бойе Джон • Сентонз Фабьен • Маига Хабиб 87' ( Яд Папа Ндиага ( 87') • Сарр Пап • Ангбан Викторьен 15' 68' ( Ньяне Ибраима ( 68') • Делен Тома 87' ( Вагнер да Силва ( 87') • Булая Фарид 87' ( Юдоль Матьё ( 87') • Лейя-Исека Аарон 68' ( Н'Дорам Кевин ( 68')
Запасные: Кайяр Марк-Орель • Мазиз Юссеф • Гуйе Ламин • Фофана Мамаду
Навас Кейлор • Флоренци Алессандро • Керер Тило • Кимпембе Преснел • Кюрзава Левен 60' 64' ( Баккер Митчел ( 64') • Паредес Леандро • Верратти Марко • 37'Эррера Андер • 79'Сарабия Пабло 65' ( Ди Мария Анхель ( 65') • Мбаппе Килиан 58' 87' ( Дракслер Юлиан ( 87') • Неймар 81' ( Икарди Мауро ( 81')
Запасные: Кин Мойзе • Гуэйе Идрисса • Рико Серхио • Данилу Перейра • Дагба Колин
24 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Метц