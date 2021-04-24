Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«ПСЖ» набрал три очка в гостях у «Метца» перед битвой с «Манчестер Сити»

24 Апреля 2021, 19:52,

В кои-то веки в чемпионате Франции на финише сезона наблюдается интрига в борьбе за титул чемпиона. В субботу «ПСЖ» набрал три очка в гостях у «Метца», победив со счётом 3:1. Килиан Мбаппе стал автором дубля, а ещё один гол за парижан с пенальти провёл Мауро Икарди.

«ПСЖ» вырвался на вершину турнирной таблицы Лиги 1 (72 очка), но конкуренты команды Маурисио Почеттино свои матчи проведут в воскресенье. Два из них – «Лион» (67 очков) и «Лилль» (70 очков) – сыграют друг против друга, а «Монако» (68 очков) выступит в гостях у «Анже».

До завершения чемпионата «ПСЖ» предстоит провести ещё четыре матча, но сейчас команда Маурисио Почеттино думаешь лишь об игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая пройдёт двадцать восьмого числа.

Протокол игры  
Метц 1:3 ПСЖ
    4' Мбаппе Килиан (0:1)
(1:1) Сентонз Фабьен 46'    
    59' Мбаппе Килиан (1:2)
    89' Икарди Мауро (1:3)
Укидья Александр Бронн Дилан Куяте Кики Бойе Джон Сентонз Фабьен Маига Хабиб   87' (Яд Папа Ндиага (   87') Сарр Пап Ангбан Викторьен   15'   68' (Ньяне Ибраима (   68') Делен Тома   87' (Вагнер да Силва (   87') Булая Фарид   87' (Юдоль Матьё (   87') Лейя-Исека Аарон   68' (Н'Дорам Кевин (   68')
Запасные: Кайяр Марк-Орель Мазиз Юссеф Гуйе Ламин Фофана Мамаду
Навас Кейлор Флоренци Алессандро Керер Тило Кимпембе Преснел Кюрзава Левен   60'   64' (Баккер Митчел (   64') Паредес Леандро Верратти Марко   37' Эррера Андер   79' Сарабия Пабло   65' (Ди Мария Анхель (   65') Мбаппе Килиан   58'   87' (Дракслер Юлиан (   87') Неймар   81' (Икарди Мауро (   81')
Запасные: Кин Мойзе Гуэйе Идрисса Рико Серхио Данилу Перейра Дагба Колин
24 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Метц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Тухель жаждет трофеев! «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола