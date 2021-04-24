​«ПСЖ» набрал три очка в гостях у «Метца» перед битвой с «Манчестер Сити»

В кои-то веки в чемпионате Франции на финише сезона наблюдается интрига в борьбе за титул чемпиона. В субботу «ПСЖ» набрал три очка в гостях у «Метца», победив со счётом 3:1. Килиан Мбаппе стал автором дубля, а ещё один гол за парижан с пенальти провёл Мауро Икарди.

«ПСЖ» вырвался на вершину турнирной таблицы Лиги 1 (72 очка), но конкуренты команды Маурисио Почеттино свои матчи проведут в воскресенье. Два из них – «Лион» (67 очков) и «Лилль» (70 очков) – сыграют друг против друга, а «Монако» (68 очков) выступит в гостях у «Анже».

До завершения чемпионата «ПСЖ» предстоит провести ещё четыре матча, но сейчас команда Маурисио Почеттино думаешь лишь об игре Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая пройдёт двадцать восьмого числа.