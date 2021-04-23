Почеттино не предоставит отдых лидерам перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не будет беречь лидеров в матче против «Метца» в субботу. Спустя четыре дня французскому гранду предстоит сыграть в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити».

- Секрет успеха в чемпионской гонке - очень серьезное отношение к каждому матчу. Кадровый вопрос будет определяющим, нам каждый раз нужно иметь сильную команду на поле, - заявил Почеттино на пресс-конференции.

- Мы играем каждые три дня. Думаю, в этих условиях все игроки важны и должны находиться в хорошей форме, чтобы мы смогли достойно играть и претендовать на победу в трех турнирах, - добавил тренер.