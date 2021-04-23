Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Почеттино не предоставит отдых лидерам перед матчем с «Манчестер Сити»

23 Апреля 2021, 21:51,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не будет беречь лидеров в матче против «Метца» в субботу. Спустя четыре дня французскому гранду предстоит сыграть в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити».

- Секрет успеха в чемпионской гонке - очень серьезное отношение к каждому матчу. Кадровый вопрос будет определяющим, нам каждый раз нужно иметь сильную команду на поле, - заявил Почеттино на пресс-конференции.

- Мы играем каждые три дня. Думаю, в этих условиях все игроки важны и должны находиться в хорошей форме, чтобы мы смогли достойно играть и претендовать на победу в трех турнирах, - добавил тренер.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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