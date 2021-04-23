Дракслер решил покинуть «ПСЖ»

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23 Апреля 2021, 13:45,
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Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер принял решение об уходе из французского клуба по окончании сезона, об этом информирует журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.
Согласно данным инсайдера, 27-летний футболист не станет продлевать трудовое соглашение с парижанами. Он намерен перебраться в другую команду на правах свободного агента.
Напомним, что Дракслер защищает цвета французского коллектива с 2017-го года.
В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Юлиан Дракслер
Что же ему мешает ? Игрок отличный, но не складывается у него пока карьера настолько насколько ему позволяет талант.