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Дракслер решил покинуть «ПСЖ»

23 Апреля 2021, 13:45,

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер принял решение об уходе из французского клуба по окончании сезона, об этом информирует журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

Согласно данным инсайдера, 27-летний футболист не станет продлевать трудовое соглашение с парижанами. Он намерен перебраться в другую команду на правах свободного агента.

Напомним, что Дракслер защищает цвета французского коллектива с 2017-го года.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Юлиан Дракслер
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Комментарии (1)
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Zenituwka
23 Апреля 2021, 13:54

Что же ему мешает ? Игрок отличный, но не складывается у него пока карьера настолько насколько ему позволяет талант.

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