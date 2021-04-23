Дракслер решил покинуть «ПСЖ»

Вингер «ПСЖ» Юлиан Дракслер принял решение об уходе из французского клуба по окончании сезона, об этом информирует журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

Согласно данным инсайдера, 27-летний футболист не станет продлевать трудовое соглашение с парижанами. Он намерен перебраться в другую команду на правах свободного агента.

Напомним, что Дракслер защищает цвета французского коллектива с 2017-го года.

В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 28 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.