Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Навас - лучший футболист Лиги 1 в марте

23 Апреля 2021, 09:29,

Голкипер Кейлор Навас, выступающий за «ПСЖ», признан лучшим футболистом чемпионата Франции по итогам марта.

Как сообщает пресс-служба турнира, костариканский вратарь набрал 49 процентов голосов. Кейлор опередил Армана Лорьента из «Лорьена» (35%) и Амина Гуири (16%), играющего в составе «Ниццы».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 34-летний голкипер провел 24 поединка, в которых пропустил 15 голов. В 13 матчах Навас сохранил ворота в неприкосновенности.

После 33-х туров Лиги 1 парижский гранд набрал 69 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Почеттино отстают от лидирующего «Лилля» на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Кейлор Навас
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