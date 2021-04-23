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Камара, которым интересуется «Барселона», ответил на вопрос о своем будущем

23 Апреля 2021, 00:37,

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара, которым интересуется «Барселона», ответил на вопрос о своем будущем.

«Амбиции «Марселя» повлияют на мое решение. Сейчас я сосредоточен на предстоящих в матчах, в межсезонье мы с клубом и моим агентом сядем и поговорим о будущем», - цитирует Камару Get French Football News.

21-летний француз сыграл тридцать восемь матчей за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя голевыми передачами. Контракт талантливого полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в тридцать семь миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Бубакар Камара
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