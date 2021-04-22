Бывший селекционер «ПСЖ» рассказал, как клуб выиграл борьбу за Мбаппе у «Реала»

Луис Феррер, который ранее работал селекционером в «ПСЖ» рассказал о том, как клуб в 2017 году выиграл гонку за Килиана Мбаппе у «Реала».

«В ситуации с подписанием Мбаппе речь шла не только о деньгах. Это заняло месяцы. Он провёл фантастический сезон в «Монако», и мы знали, что это жемчужина, но мы не могли купить его, потому что только что совершили самый дорогой трансфер в истории и не вписались бы в fair play.

Мбаппе мечтает играть за «Реал», но мы предложили ему гарантированное место в стартовом составе на фоне приближающегося чемпионата мира. «Реал», возможно, не мог дать Килиану таких гарантий. Мы дали Мбаппе обещание, потому что верили в его талант. Обычно мы редко такое обещали», - цитирует Феррера Goal.com.