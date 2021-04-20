Президент «ПСЖ»: «Футбол – спорт для всех, продолжим сотрудничество с УЕФА»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу создания Суперлиги. Парижане стали одним из двух больших клубов, не поддержавших идею нового турнира. Также против выступила «Бавария».

«Мы продолжим сотрудничество с УЕФА. «ПСЖ» твёрдо убеждён в том, что футбол – спорт для всех. Я был последовательным в этом вопросе с самого начала», - приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.

Напомним, что в Суперлигу объединились двенадцать топовых клубов Европы из трёх стран – Англии, Италии и Испании.

«Бавария» и «ПСЖ» как знамя борьбы против Суперлиги