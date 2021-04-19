«Лион» продолжает гонку за лидером после победы над «Нантом»

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19 Апреля 2021, 00:00,
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В чемпионате Франции подошёл к концу 33-й тур. «Лион» гостил у «Нанта», который рискует вылететь в низший дивизион, и добыл победу со счетом 2:1. В первом тайме дубль оформил Мемфис Депай, у соперника гол престижа забил Николя Паллуа.
«Лион» идет четвертым в трех очках от лидера.
Протокол игры
|5' Депай Мемфис (0:1)
|37' Депай Мемфис (0:2)
|(1:2) Паллуа Николя 60'
Лафон Альбан • Фабио да Сильва 80' ( Коко Маркус ( 80') • Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • Траоре Шарль 37' ( Аппиа Деннис ( 37') • Блас Людовик • Чиривелла Педро • Луза Имран • Саймон Мозес 66' ( Бамба Кадер ( 66') • Кулибали Калифа 80' ( Коршья Себастьен ( 80') • Коло-Муани Рандаль
Запасные: Жиротто Андрей • Петрич Денис • Туре Абдулайе • Де Са Роли Перейра • Эмон Рено
Лопеш Антони • Дюбуа Лео 78' ( Диоманде Синали ( 78') • Фильо Марсело • Денайер Джейсон • 67'Корне Максвелл 62' ( Де Шильо Маттиа ( 62') • Какере Максанс • Бруно Моура 62' ( Мендес Тьяго ( 62') • Экамби Карл Токо 90' ( Сумаре Яя ( 90') • Пакета Лукас • Депай Мемфис 78' ( Ауа Уссем ( 78') • Слимани Ислам
Запасные: Бар Мельвен • Шерки Райан • Поллерсбек Юлиан • Н'Диайе Ньякат
18 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Нант