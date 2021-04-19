Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лион» продолжает гонку за лидером после победы над «Нантом»

19 Апреля 2021, 00:00,

В чемпионате Франции подошёл к концу 33-й тур. «Лион» гостил у «Нанта», который рискует вылететь в низший дивизион, и добыл победу со счетом 2:1. В первом тайме дубль оформил Мемфис Депай, у соперника гол престижа забил Николя Паллуа.

«Лион» идет четвертым в трех очках от лидера.

Протокол игры  
Нант 1:2 Лион
    5' Депай Мемфис (0:1)
    37' Депай Мемфис (0:2)
(1:2) Паллуа Николя 60'    
Лафон Альбан Фабио да Сильва   80' (Коко Маркус (   80') Кастеллетто Жан-Шарль Паллуа Николя Траоре Шарль   37' (Аппиа Деннис (   37') Блас Людовик Чиривелла Педро Луза Имран Саймон Мозес   66' (Бамба Кадер (   66') Кулибали Калифа   80' (Коршья Себастьен (   80') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Жиротто Андрей Петрич Денис Туре Абдулайе Де Са Роли Перейра Эмон Рено
Лопеш Антони Дюбуа Лео   78' (Диоманде Синали (   78') Фильо Марсело Денайер Джейсон   67' Корне Максвелл   62' (Де Шильо Маттиа (   62') Какере Максанс Бруно Моура   62' (Мендес Тьяго (   62') Экамби Карл Токо   90' (Сумаре Яя (   90') Пакета Лукас Депай Мемфис   78' (Ауа Уссем (   78') Слимани Ислам
Запасные: Бар Мельвен Шерки Райан Поллерсбек Юлиан Н'Диайе Ньякат
18 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Нант
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