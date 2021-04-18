Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе: «Все говорят, что выиграть чемпионат Франции легко, но это не так»

18 Апреля 2021, 17:28,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не считает чемпионат Франции слабым.

«Все говорят, что выиграть чемпионат Франции легко, но это не так, никогда такого не было. Каждый год в Лиге 1 серьёзная борьба за титул», - цитирует французского нападающего Canal +.

После тридцати туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе шестьдесят девять очков. Отставание от лидирующего «Лилля» составляет всего лишь один зачетный балл.

22-летний Мбаппе сыграл сорок один матч во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать три гола и отдал семь голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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