Мбаппе: «Все говорят, что выиграть чемпионат Франции легко, но это не так»

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18 Апреля 2021, 17:28,
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не считает чемпионат Франции слабым.
«Все говорят, что выиграть чемпионат Франции легко, но это не так, никогда такого не было. Каждый год в Лиге 1 серьёзная борьба за титул», - цитирует французского нападающего Canal +.
После тридцати туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе шестьдесят девять очков. Отставание от лидирующего «Лилля» составляет всего лишь один зачетный балл.
22-летний Мбаппе сыграл сорок один матч во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать три гола и отдал семь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе