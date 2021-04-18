Мбаппе: «Все говорят, что выиграть чемпионат Франции легко, но это не так»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не считает чемпионат Франции слабым.

«Все говорят, что выиграть чемпионат Франции легко, но это не так, никогда такого не было. Каждый год в Лиге 1 серьёзная борьба за титул», - цитирует французского нападающего Canal +.

После тридцати туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе шестьдесят девять очков. Отставание от лидирующего «Лилля» составляет всего лишь один зачетный балл.

22-летний Мбаппе сыграл сорок один матч во всех турнирах нынешнего сезона, забил двадцать три гола и отдал семь голевых передач.