«ПСЖ» едва не проиграл «Сент-Этьену», но Мбаппе всё исправил

Блистательный на евроарене «ПСЖ» в Лиге 1 играет не так хорошо и в первый раз за несколько сезонов рискует упустить титул. Команда Маурисио Почеттино в 32-м туре принимала «Сент-Этьен», но до заключительной 10-минутки не могла забить в ворота противника, а перед этим еще и пропустила. Впрочем Килиан Мбаппе до финального свистка успел оформить дубль с игры и пенальти. Парижане, казалось, победят, но в компенсированное время получили еще один мяч в свои ворота - 2:2. И все Мбаппе с углового успел попасть в штангу, а Мауро Икарди - головой замкнуть навес и принести победу - 3:2. Отставание столичной команды от лидера составляет одно очко.