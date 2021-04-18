«ПСЖ» едва не проиграл «Сент-Этьену», но Мбаппе всё исправил

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18 Апреля 2021, 15:55,
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Блистательный на евроарене «ПСЖ» в Лиге 1 играет не так хорошо и в первый раз за несколько сезонов рискует упустить титул. Команда Маурисио Почеттино в 32-м туре принимала «Сент-Этьен», но до заключительной 10-минутки не могла забить в ворота противника, а перед этим еще и пропустила. Впрочем Килиан Мбаппе до финального свистка успел оформить дубль с игры и пенальти. Парижане, казалось, победят, но в компенсированное время получили еще один мяч в свои ворота - 2:2. И все Мбаппе с углового успел попасть в штангу, а Мауро Икарди - головой замкнуть навес и принести победу - 3:2. Отставание столичной команды от лидера составляет одно очко.
Протокол игры
|ПСЖ
|3:2
|Сент-Этьен
|78' Буанга Денис (0:1)
|(1:1) Мбаппе Килиан 79'
|(2:1) Мбаппе Килиан 87'
|90' Амума Ромен (2:2)
|(3:2) Икарди Мауро 90'
Рико Серхио • Флоренци Алессандро 77' ( Дагба Колин ( 77') • Керер Тило • Кимпембе Преснел • 85'Баккер Митчел • Данилу Перейра • Эррера Андер • Сарабия Пабло 67' ( Верратти Марко ( 67') • Рафинья Алькантара 67' ( Икарди Мауро ( 67') • Кин Мойзе 67' ( Ди Мария Анхель ( 67') • Мбаппе Килиан
Запасные: Пембеле Тимоте • Симонс Хави • Дракслер Юлиан • Франчи Денис • Кюрзава Левен
Грин Этьен • Дебюши Матьё 56' ( Муэффек Аймен ( 56') • Мукуди Ароль • Сиссе Пап Абу • Трауко Мигель 89' ( Аби Шарль ( 89') • Юссуф Зейду 46' ( Буанга Денис ( 46') • Неу Иван • 57'Камара Махди • Монне-Паке Кевин 46' ( Норден Арно ( 46') • Амума Ромен • Хазри Вахби 68' ( Аушиш Адиль ( 68')
Запасные: Сильва Габриэль • Гурна-Дуат Люка • Соу Саиду • Фалл Бубакар
18 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Сент-Этьен
Вынесите ему кто нибудь ЗМ, парнишка в ударе....
до сих пор в недоумении как они прошли баварцев , ПСЖ стал очень убогим , выходят лишь на мастерстве отдельных игроков и везухе
Бавария была слишком слабой и по составу и по другим показателям....
ты сейчас про какую баварию ??? шутишь что ли ?? как по мне так они были сильнее в обоих матчах , а вот зашедшие фуксы у псж в первом матче дали этот результат
Гол Икарди по значимости и исполнению напомнил гол Джеко за МС.
Наверное. гол не Джеко. а Агуэро? Да уж - тот был значим.