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«ПСЖ» едва не проиграл «Сент-Этьену», но Мбаппе всё исправил

18 Апреля 2021, 15:55,

Блистательный на евроарене «ПСЖ» в Лиге 1 играет не так хорошо и в первый раз за несколько сезонов рискует упустить титул. Команда Маурисио Почеттино в 32-м туре принимала «Сент-Этьен», но до заключительной 10-минутки не могла забить в ворота противника, а перед этим еще и пропустила. Впрочем Килиан Мбаппе до финального свистка успел оформить дубль с игры и пенальти. Парижане, казалось, победят, но в компенсированное время получили еще один мяч в свои ворота - 2:2. И все Мбаппе с углового успел попасть в штангу, а Мауро Икарди - головой замкнуть навес и принести победу - 3:2. Отставание столичной команды от лидера составляет одно очко.

Протокол игры  
ПСЖ 3:2 Сент-Этьен
    78' Буанга Денис (0:1)
(1:1) Мбаппе Килиан 79'    
(2:1) Мбаппе Килиан 87'    
    90' Амума Ромен (2:2)
(3:2) Икарди Мауро 90'    
Рико Серхио Флоренци Алессандро   77' (Дагба Колин (   77') Керер Тило Кимпембе Преснел   85' Баккер Митчел Данилу Перейра Эррера Андер Сарабия Пабло   67' (Верратти Марко (   67') Рафинья Алькантара   67' (Икарди Мауро (   67') Кин Мойзе   67' (Ди Мария Анхель (   67') Мбаппе Килиан
Запасные: Пембеле Тимоте Симонс Хави Дракслер Юлиан Франчи Денис Кюрзава Левен
Грин Этьен Дебюши Матьё   56' (Муэффек Аймен (   56') Мукуди Ароль Сиссе Пап Абу Трауко Мигель   89' (Аби Шарль (   89') Юссуф Зейду   46' (Буанга Денис (   46') Неу Иван   57' Камара Махди Монне-Паке Кевин   46' (Норден Арно (   46') Амума Ромен Хазри Вахби   68' (Аушиш Адиль (   68')
Запасные: Сильва Габриэль Гурна-Дуат Люка Соу Саиду Фалл Бубакар
18 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Сент-Этьен
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Комментарии (6)
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0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 18:07

Вынесите ему кто нибудь ЗМ, парнишка в ударе....

1
ARTUR
18 Апреля 2021, 16:32

до сих пор в недоумении как они прошли баварцев , ПСЖ стал очень убогим , выходят лишь на мастерстве отдельных игроков и везухе

0
Misha_diablo_football
18 Апреля 2021, 18:08

Бавария была слишком слабой и по составу и по другим показателям....

0
ARTUR
18 Апреля 2021, 18:25

ты сейчас про какую баварию ??? шутишь что ли ?? как по мне так они были сильнее в обоих матчах , а вот зашедшие фуксы у псж в первом матче дали этот результат

1
Underdog
18 Апреля 2021, 16:02

Гол Икарди по значимости и исполнению напомнил гол Джеко за МС.

1
CELTIC FROST
18 Апреля 2021, 16:40

Наверное. гол не Джеко. а Агуэро? Да уж - тот был значим.

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