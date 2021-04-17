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​Виейра: «Венгер сказал мне: «Ты не будешь настоящим тренером, пока тебя не уволят»

17 Апреля 2021, 21:54,

Патрик Виейра рассказал о своём телефонном разговоре с Арсеном Венгером, состоявшемся вскоре после его увольнения с должности главного тренера «Ниццы».

«Я говорил с Венгером по телефону. Одно из первых предложений, которое он мне сказал, было таким: «Ты не будешь настоящим тренером, пока тебя не уволят». Это была очень конструктивная беседа с Арсеном, впрочем, как всегда.

Когда ты попадаешь в эту профессию, то ты должен принять то, что в какой-то момент будешь уволен. Я бы предпочёл, чтобы это случилось позже, но случилось так, как случилось. Думаю, этот опыт сделал меня лучше», - сказал Виейра L'Equipe.

Патрик Виейра оставил тренерский мостик «Ниццы» в декабре. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсен Венгер, Ницца, Патрик Виейра
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