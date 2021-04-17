«Монпелье» не отпустил «Лилль» в отрыв

В стартовом матче 33-го тура Лиги 1 «Лилль» мог оторваться на шесть очков от второго места, но упустил свой шанс, играя против крепкого середняка, «Монпелье». «Доги» пропустили в середине первого тайма после красивой стремительной атаки, которую в падении ударом головой завершил Анди Делор. Лишь за 5 минут до конца игры хладнокровный Луис Араужо принес фавориту ничью красивым ударом шведой в дальний угол ворот - 1:1.