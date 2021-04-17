Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Монпелье» не отпустил «Лилль» в отрыв

17 Апреля 2021, 00:03,

В стартовом матче 33-го тура Лиги 1 «Лилль» мог оторваться на шесть очков от второго места, но упустил свой шанс, играя против крепкого середняка, «Монпелье». «Доги» пропустили в середине первого тайма после красивой стремительной атаки, которую в падении ударом головой завершил Анди Делор. Лишь за 5 минут до конца игры хладнокровный Луис Араужо принес фавориту ничью красивым ударом шведой в дальний угол ворот - 1:1.

Протокол игры  
Лилль 1:1 Монпелье
    21' Делор Анди (0:1)
(1:1) Араужо Луис 85'    
Меньян Майк Челик Зеки   43' Фонте Жозе Ботман Свен Мандава Рейнилду   81'   86' (Брадарич Домагой (   86') Веа Тимоти   68' (Шека (   68') Андре Бенжамин   30'   68' (Дэвид Джонатан (   68') Сумаре Бубакари Бамба Джонатан   77' (Язиджи Юсуф (   77') Иконе Жонатан   77' (Араужо Луис (   77') Йилмаз Бурак
Запасные: Джало Тьягу Писсуто Эухенио Карнезис Орестис Асконе Рокко
Омлин Йонас Самбья Саломон Мендеш Педру II   53' (Илтон Виторино (   53') Конгре Даниэль Ристич Михайло Молле Флоран   14' Ферри Жордан Саванье Тежи   87' (Шкулетич Петар (   87') Лаборд Гаэтан   77' (Суке Арно (   77') Делор Анди   87' (Ле Таллек Дамьен (   87') Мавидиди Стефи
Запасные: Вахи Элю Коцца Николя Долли Киган Берто Димитри
16 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лилль, Монпелье
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