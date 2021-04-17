«Монпелье» не отпустил «Лилль» в отрыв

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17 Апреля 2021, 00:03,
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В стартовом матче 33-го тура Лиги 1 «Лилль» мог оторваться на шесть очков от второго места, но упустил свой шанс, играя против крепкого середняка, «Монпелье». «Доги» пропустили в середине первого тайма после красивой стремительной атаки, которую в падении ударом головой завершил Анди Делор. Лишь за 5 минут до конца игры хладнокровный Луис Араужо принес фавориту ничью красивым ударом шведой в дальний угол ворот - 1:1.
Протокол игры
|21' Делор Анди (0:1)
|(1:1) Араужо Луис 85'
Меньян Майк • Челик Зеки • 43'Фонте Жозе • Ботман Свен • Мандава Рейнилду 81' 86' ( Брадарич Домагой ( 86') • Веа Тимоти 68' ( Шека ( 68') • Андре Бенжамин 30' 68' ( Дэвид Джонатан ( 68') • Сумаре Бубакари • Бамба Джонатан 77' ( Язиджи Юсуф ( 77') • Иконе Жонатан 77' ( Араужо Луис ( 77') • Йилмаз Бурак
Запасные: Джало Тьягу • Писсуто Эухенио • Карнезис Орестис • Асконе Рокко
Омлин Йонас • Самбья Саломон • Мендеш Педру II 53' ( Илтон Виторино ( 53') • Конгре Даниэль • Ристич Михайло • Молле Флоран • 14'Ферри Жордан • Саванье Тежи 87' ( Шкулетич Петар ( 87') • Лаборд Гаэтан 77' ( Суке Арно ( 77') • Делор Анди 87' ( Ле Таллек Дамьен ( 87') • Мавидиди Стефи
Запасные: Вахи Элю • Коцца Николя • Долли Киган • Берто Димитри
16 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лилль, Монпелье