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Гарсия: «Очень мало игроков уровня Пакеты»

16 Апреля 2021, 22:35,

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия высказался о полузащитнике Лукасе Пакете.

«Пакета очень хорош, он делает много голевых передач и прекрасно чувствует себя в связке с Депаем. Лукас во всём помогает своим товарищам по команде - в этом заключается его главная сила. Он здорово проникает в чужую штрафную и имеет поставленный удар, таких как он очень мало», - цитирует Гарсию пресс-служба «Лиона».

23-летний Пакет сыграл двадцать семь матчей за «Лион» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи. Лукас перешёл во французский клуб из «Милана» в сентябре.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Руди Гарсия, Лукас Пакета
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