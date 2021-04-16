​Названа зарплата Неймара по новому контракту

Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» объявит о продлении контракта с нападающим Неймаром. Журналист Николо Скира сообщает на своей страничке в Twitter о том, что новое трудовое соглашение бразильца будет рассчитано до конца июня 2026 года и включать в себя возможность продления ещё на один сезон. По данным журналиста, заработная плата Неймара составит тридцать миллионов евро в год.

Неймар выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. За этот период бразилец провёл за клуб сто семь матчей, в которых забил восемьдесят три гола и отдал сорок девять результативных передач на партнёров.